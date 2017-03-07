Матч «Томь» — «Амкар» пройдёт не в Томске, вероятен перенос в Пермь

Накануне состоялось заседание комиссии РФПЛ по допуску полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей Российской футбольной Премьер-Лиги, где было принято решение о невозможности проведения матча между 20 тура РФПЛ между «Томью» и «Амкаром» на стадионе «Труд» в Томске 18 марта.
Как сообщает официальный сайт томского клуба, вероятнее всего, матч пройдёт на стадионе «Звезда» в Перми.
После 18 туров «Томь» занимает в таблице РФПЛ последнее место, а «Амкар» располагается на восьмой позиции.