Калитвинцев: в «Динамо» разговоров о Премьер-Лиге никто не ведёт

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев рассказал о готовности команды к возобновлению сезона в ФНЛ и отметил, что в клубе пока не говорят о Премьер-Лиге.
«То, насколько команда готова к возобновлению сезона, покажут только официальные игры. Программу мы выполнили, но она ведь в футбол не играет – только приближает к результату. Думаю, готовность коллектива можно оценить процентов в 80-85.
Мы специально вернулись в Москву пораньше, чтобы добрать необходимые кондиции и акклиматизироваться. Речь идёт даже не о погоде, а о полях, с которыми в Турции был полный порядок. Понимаем, что здесь нам придётся играть на ином покрытии. Время ещё есть, но мы не ждём, что будем готовы к первой игре на 100 процентов. А вот на 99 – будем.
Тяжело ли удержать подопечных от мыслей о Премьер-Лиге? У нас в команде таких разговоров никто не ведёт. Все прекрасно понимают, что говорить о Премьер-Лиге можно будет только тогда, когда мы туда попадём. Знаем, что многие вокруг задаются подобными вопросами, смотрят в будущее, и они имеют на то право, но мы сконцентрированы на наших текущих задачах», — цитирует Калитвинцева Sportbox.