Базы ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут готовы в декабре нынешнего года

В Екатеринбурге тренировочные площадки чемпионата мира 2018 года в России будут введены в строй в декабре 2017 года. Об этом сообщил замглавы горадминистрации по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.
«В декабре 2017 года спорткомплексы „Калининец“, „Исеть“ (бывший „Урал“) и „Стадион Ермак“ (парк-стадион „Химмаш“) будут введены в строй», – цитирует Тушина Welcome2018.
Всего в Екатеринбурге планируется использовать три предматчевых тренировочных площадки («Калининец», «Исеть» и стадион Академии футбола («Уралмаш»), который уже готов) и одну базу команды – «Стадион Ермак».