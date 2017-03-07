Пресс-атташе «Луча-Энергии»: бойкот? Может, ребята передумали, хотя я сомневаюсь

Пресс-атташе «Луча-Энергии» Андрей Вялков рассказал, в какой ситуации находится команда. 26 февраля игроки «Луча» подписали документ, согласно которому не будут тренироваться из-за долгов по зарплате. Также футболисты заявляли, что собираются бойкотировать матч 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Енисеем», если перед ними не будут полностью погашены долги по заработной плате.
«Никаких изменений не произошло. Зарплата всё ещё не пришла. Остатки денег пришли за октябрь неделю назад, и с того времени ничего. Кто-то из администрации края выступал, что игра с «Енисеем» всё-таки состоится. Видимо, считают, что сегодня деньги найдут и заплатят. Если этого не произойдёт, футболистов вряд ли это устроит. Думаю, администрация Приморского края сделает всё, чтобы деньги пришли сегодня.
Для того чтобы ребята успели добраться до Красноярска, нужно, чтобы деньги пришли сегодня до часов шести-семи вечера. Бойкот? За ребят сказать ничего не могу, может быть, они передумали, хотя я сомневаюсь», — сказал Вялков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Матч «Енисей» — «Луч-Энергия» должен состояться 8 марта. Начало – 11:00 мск.