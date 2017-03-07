В «Лужниках» завершена установка фанатских кресел

Завершена установка более 66,3 тыс. стандартных фанатских кресел на большой спортивной арене «Лужники». Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.
«Скоро начнется монтаж кресел в VIP-зонах и пресс-ложах. Полностью кресла будут готовы к концу марта», — цитирует Бочкарёва портал стройкомплекса Москвы.
Кроме того, Бочкарёв отметил, что натуральный газон стадиона хорошо перенёс зимние условия.
«Фактически на поле уже можно играть в футбол, трава проросла на глубину 15-17 см», — добавил Бочкарёв.