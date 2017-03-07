Бэйл: перед переходом в «Реал» говорил с Бекхэмом и Макманаманом об ошибках

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл в очередной раз отметил, что хотел бы играть в своём нынешнем клубе как можно дольше. Футболист сборной Уэльса также признал, что перед переходом в «Королевский клуб» в 2013 году из «Тоттенхэм Хотспур» консультировался с некоторыми бывшими игроками испанского гранда.
«Я хочу играть в «Реале» столько времени, сколько смогу. Перед переходом в «Реал» я говорил с Бекхэмом и Макманаманом об ошибках, которые футболисты допускают в этом клубе. Мне хотелось избежать этих ошибок», — приводит слова Бэйла ESPN FC.
Действующий контракт футболиста со столичным клубом в силе до лета 2022 года.