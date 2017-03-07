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Мюллер: вижу, что могу сыграть решающую роль для «Баварии»

7 марта 2017, вторник. 10:53. Футбол
Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер в очередной раз рассказал о том, как переносит свои неудачи на футбольном поле. В нынешнем сезоне у футболиста сборной Германии «сбился прицел»: по итогам 23 туров Бундеслиги он принял участие в 20 матчах, отметившись лишь 1 голом. Кроме того, Мюллер выдал 9 результативных передач.

«Вне зависимости от того, как я оцениваю сложившееся положение, нет никакого смысла думать об этом пять дней в неделю. Интересы команды требуют того, чтобы мы концентрировались на её целях. В клубе играют больше 11 футболистов. Себя самого я вижу в состоянии и соответствующей форме для того, чтобы сыграть решающую роль для «Баварии» и в нынешнем сезоне», — приводит слова Мюллера Bild.
Источник: Bild Сообщить об ошибке
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Бавария Томас Мюллер
Новости. Футбол
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