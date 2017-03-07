«Арсенал» – «Бавария»: текстовая трансляция начнётся в 22:45

7 марта в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Бавария».
Встречу 07.02.2017 рассудит греческая бригада арбитров во главе с рефери Тасосом Сидирополусом.
Ранее команды встречались друг с другом 11 раз. Три матча завершились победой «Арсенала», дважды команды сыграли вничью, и шесть раз сильнее оказались футболисты «Баварии». Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами завершилась домашней победой «Баварии» со счётом 5:1.