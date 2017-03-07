Де Лаурентис: Игуаин не хотел играть с Кальехоном, но я не придал этому значения

Бывший нападающий «Наполи» Гонсало Игуаин, защищающий ныне цвета туринского «Ювентуса», не хотел играть в неаполитанской команде с испанским форвардом Хосе Кальехоном. Об этом сообщил президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.
«Для «Наполи» покупка Игуаина была значительным приобретением. «Реал» не давал ему такую возможность заблистать, какую предоставил ему «Наполи». Игуаин не хотел играть с Кальехоном, об этом сказал мне брат аргентинца. Они хотели, чтобы я купил других игроков, но я не придал этому значения. И никогда не обращал внимания на их слова, так как люблю Кальехона. Я не тот человек, которого можно шантажировать», — цитирует Де Лаурентиса El Pais.
Игуаин перешёл из «Реала» в «Наполи» в 2013 году и играл там до конца предыдущего сезона. Кальехон также пополнил ряды неаполитанцев в 2013 году.