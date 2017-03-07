Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри предложил свои услуги «Барселоне», сообщает El Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, представители итальянского специалиста контактировали с президентом каталонского клуба Хосепом Марией Бартомеу и дали ему знать, что Аллегри принял бы предложение сине-гранатовых.
Ранее испанские СМИ писали о том, что «Барселону» могут возглавить такие специалисты, как Хорхе Сампаоли и Эрнесто Вальверде, работающие соответственно в «Севилье» и «Атлетике» из Бильбао.
Нынешний наставник каталонцев Луис Энрике уже объявил, что покинет свой пост по окончании текущего сезона.