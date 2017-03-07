«Наполи» – «Реал»: текстовая трансляция начнётся в 22:45

7 марта в Неаполе, на стадионе «Сан-Паоло», состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Реалом». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Реал».
Встречу 07.02.2017 рассудит турецкая бригада арбитров во главе с рефери Джюнейтом Чакыром.
Ранее команды встречались друг с другом три раза. Один раз матч закончился вничью, и два раза сильнее оказались футболисты «Реала». Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами завершилась домашней победой «Реала» со счётом 3:1.