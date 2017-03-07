Бэйл: в Испании можно играть вполсилы, в АПЛ это непозволительно

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл считает, что у немецкого, итальянского и испанского чемпионатов есть преимущество перед английской Премьер-лигой. Причём, по его мнению, в испанской Примере и вовсе можно играть вполсилы.
«В Премьер-лиге вы всегда должны выкладываться на сто процентов в течение 90 минут, или вы проиграете. Испанские команды, как и итальянские, немецкие, имеют преимущество перед английскими. У них есть зимний перерыв. Кроме того, в Испании вы можете играть вполсилы против команд из нижней части таблицы.
Пока у нас перерыв, в Англии проводят по 4-5 матчей. У игроков мало выходных дней, и в физическом плане это сказывается. Да, Премьер-лига на сегодняшний день является наиболее конкурентоспособной, но команды, которые доминируют в еврокубках, из Испании. «Реал», «Барселона», «Атлетико» играли в финалах Лиги чемпионов, а «Севилья» выиграла три последних Кубка Лиги Европы», — цитирует Бэйла ESPN FC.