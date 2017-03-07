Бендтнер: я голоден до футбола и хочу забивать голы

Бывший нападающий «Арсенала» Никлас Бендтнер, который подписал трёхлетний контракт с «Русенборгом», признался, что голоден до футбола и хочет вновь ощутить радость от забитых голов.
«Я не специалист в области норвежского футбола, но знаю, что «Русенборг» — это воплощение стабильного клуба, который выжимает лучшее из своих игроков. Такого рода стабильность я пропустил в «Арсенале», посмотрим, что я смогу испытать снова.
Могу только сказать, что постоянно голоден до футбола, голоден до побед и хочу забивать голы», — цитирует Бендтнера пресс-служба «Русенборга».
Первую половину сезона Бендтнер провёл в «Ноттингем Форест», за который сыграл в 15 матчах в Чемпионшипе, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.