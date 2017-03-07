Черкасов: «Спартак» предлагал € 3 млн за Быстрова и € 8 млн за Аршавина

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов рассказал, какие суммы предлагал в своё время «Спартак» за переход полузащитников Владимира Быстрова и Андрея Аршавина. Быстров в итоге перешёл в стан красно-белых в 2005 году, а Аршавин остался в петербургской команде.
«В «Спартаке» Быстров получил новый вызов, который успешно принял. После его ухода из «Зенита» мы выслушали много критики, но почему-то люди не говорили, что тем трансфером мы спасли игрока и для сборной, в которой он потом ещё восемь лет отыграл, и, как показало время, для «Зенита». В который спустя четыре года он вернулся и выиграл все свои трофеи.
Быстров говорил, что свою продажу в «Спартак» руководству «Зенита» не простит? Эти высказывания от лукавого. По ним можно было подумать, что Володю поставили перед фактом против его желания. Но его никто из команды не выталкивал. Зато у меня в кабинете появился его агент Павел Андреев. С двумя предложениями от «Спартака» — 3 миллиона евро за Быстрова и 8 миллионов евро за Аршавина. Вы думаете, Павел Олегович пришёл ко мне это обсуждать, не рассказав о предложении «Спартака» Быстрову и не получив от него на переход согласие? Не смешите.
Тогда в «Зените» он зарабатывал около 200 тысяч евро в год, наверное. А в «Спартаке» он получил в несколько раз больше. Замечу, что и атмосфера в команде после ухода Владимира быстро оздоровилась: постоянное ощущение недовольства и конфликтов ушло. Денисов больше не улыбался ехидно после поражений. Аршавин перестал спрашивать, почему на поле выходит Ширл, а не его друг Быстров», — цитирует Черкасова еженедельник «Футбол».