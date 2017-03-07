Измайлов вернулся в общую группу «Краснодара» и может сыграть против «Сельты»

Полузащитник «Краснодара» Марат Измайлов сегодня приступит к тренировкам в общей группе и может принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой». Об этом сообщил агент футболиста Паулу Барбоза.
«Марат сегодня приступит к тренировкам в общей группе, и может быть, сможет принять участие в матче с «Сельтой», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Матч «Сельта» — «Краснодар» состоится 9 марта. Начало – 23:05 мск. Ранее Марат Измайлов из-за травмы пропустил оба матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».