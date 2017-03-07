Аткинсон рассудит «Боруссию» Д и «Бенфику», а Айтекин – «Барселону» с «ПСЖ»

Названы арбитры, которые обслужат ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д – «Бенфика» и «Барселона» — «ПСЖ».
Стартовый свисток в противостоянии «Боруссии» и «Бенфики» даст Мартин Аткинсон. Помощники рефери — Стивен Чайлд, Стюарт Бэрт. Четвёртый рефери — Константин Хатзидакис. Дополнительные помощники рефери — Майкл Оливер, Кевин Френд, все Англия.
Встречу между «Барселоной» и «ПСЖ» будет обслуживать немецкая бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. Ассистенты рефери — Гвидо Клефе, Маркус Хекер. Дополнительные ассистенты рефери — Даниэль Зиберт, Беньямин Бранд. Четвёртый рефери — Майк Пикель.
Оба матча состоятся 8 марта. Начало – в 22:45 мск.