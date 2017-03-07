Туре: Агуэро доказал, что является одним из лучших нападающих мира

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поддержал нападающего Серхио Агуэро. Поговаривали, что аргентинец может покинуть манкунианский клуб во время летнего трансферного окна. Туре подчеркнул, что Агуэро является важным игроком для «горожан».
«Серхио был в хорошей форме в течение некоторого времени. Потом наступил спад. Некоторые задавались вопросом – это конец Агуэро? Но он является важным игроком для нас. Агуэро доказал, что является одним из лучших нападающих мира. Он маленький, но быстрый. Его трудно остановить», — цитирует Туре FourFourTwo.
В нынешнем сезоне Серхио Агуэро принял участие в 31 официальном матче за «Манчестер Сити» и забил 23 гола.