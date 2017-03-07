«Реал» не будет тренироваться утром, чтобы избежать встречи с фанатами «Наполи»

«Реал» решил отменить утреннюю тренировку, чтобы избежать встречи с фанатами «Наполи» в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Corriere dello Sport. Вместо занятия главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан в отеле проведёт со своими подопечными тактическое занятие.
Тренерский штаб «Реала» считает, что такое решение снимет с игроков лишнее напряжение из-за встреч в городе с болельщиками неаполитанской команды.
В первой встрече «Реал» на своём поле одержал победу со счётом 3:1. Ответная игра состоится сегодня, начало — в 22:45 мск.