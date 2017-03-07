Хави: придётся помучиться, чтобы представить выход «Барселоны» в 1/4 финала ЛЧ

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между каталонским клубом и «ПСЖ», который пройдёт 8 марта. В первой игре на выезде «Барселона» потерпела поражение со счётом 0:4.
«Если очень помечтать, то представляю себе счёт 4:0 в пользу «Барселоны» в основное время, пятый гол в дополнительное и выход команды в четвертьфинал. Но думаю, что мне придётся немало помучиться для этого. Я реалист, и нужно признать, что будет очень трудно», — цитирует Хави Le Parisien.