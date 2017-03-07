Мичел достиг соглашения с «Малагой» и станет наставником команды

Руководство «Малаги» отправило в отставку Марсело Ромеро с поста главного тренера команды, передаёт Marca.
Одновременно клуб достиг соглашения с бывшим наставником «Марселя» Мигелем Мичелом. В ближайшее время Мичел официально будет представлен в качестве нового главного тренера испанской команды.
Ромеро уволен вследствие неудовлетворительных результатов: он сам сменил у руля команды Хуанде Рамоса 28 декабря 2016 года, однако не смог добиться лучших результатов. Под его руководством «Малага» проиграла 7 матчей из 10. По итогам 26 туров Примеры «Малага» с 26 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.
Мичел за свою тренерскую карьеру возглавлял такие клубы, как «Хетафе», «Севилья» и «Олимпиакос».