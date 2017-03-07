Киселёв: «Томь» хочет принять «Амкар» в Томске. Наше поле не хуже ростовского

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв выразил надежду, что комиссия РФПЛ пойдёт на встречу и матч 20-го тура РФПЛ с «Амкаром» состоится в Томске. Ранее появилась информация, что игра может быть перенесена в Пермь.
«Сегодня утром мы получили письмо от РФПЛ, где было написано принять экстренные меры по приведению футбольного поля в порядок. До 18 марта время ещё есть. Поле засеянное, сухое. Его расчесали. Поле у нас не хуже того, что было в прошедшем туре в Ростове и Екатеринбурге. Есть надежда, что комиссия пойдёт нам навстречу и изменит решение. После исполкома переговорю с Сергеем Прядкиным. Хочется, чтобы игра с «Амкаром» прошла в Томске», — сказал Киселёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.