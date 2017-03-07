На обновление фасадов «Петровского» к КК-2017 будет выделено 5,5 млн рублей

До конца мая на стадионе «Петровский», на котором выступает «Зенит», отремонтируют и покрасят фасады. Конкурс стоимостью 5,5 млн рублей объявило ОАО «Спортивный комплекс «Петровский», принадлежащее Санкт-Петербургу.
Как сообщает портал государственных закупок, подрядчик, который будет выбран 19 апреля, должен будет снять со стен старую краску и штукатурку, заделать появившиеся трещины и деформационные швы, после чего обновить внешний вид здания.
На работы отводится 35 дней — реставрация должна завершиться к Кубку конфедераций.