«Барселона» откроет академию в Китае и хочет видеть в команде китайского игрока

Правительство Китая очень серьёзно настроено на то, чтобы в будущем превратиться в одну из ведущих футбольных держав мира, сообщает China Daily
Согласно информации источника, в южной провинции страны Хайнянь откроется академия футбола, которая будет работать по образцу знаменитой академии «Барселоны» «Ла Масия». Предусматривается, что в академии, строительство которой обойдётся в € 8,5 млн, будут тренироваться футболисты от 6 до 18 лет. Кроме того, в академии будут работать специалисты и известные в прошлом футболисты «Барселоны», одним из которых может быть Роналдиньо. Последний уже стал послом каталонского клуба в мире.
«Барселона» будет сотрудничать с китайцами и помогать правительству страны, которое обещает до 2050 года построить около 50 футбольных академий.
«В китайской Суперлиге с каждым разом играет всё больше футболистов. Но, развивая футбол в этой стране, мы сможем видеть китайских игроков в национальном первенстве или же в европейских клубах. Уверен, что мы увидим молодого игрока из нашей академии в Хайняне в составе «Барселоны», — сказал в связи с этим президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу.