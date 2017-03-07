«Ростов» и «МЮ» рассудят немцы, «Сельту» с «Краснодаром» — шотландцы

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на первых матчах 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» и «Сельта» — «Краснодар».
В Ростов-на-Дону прибудет немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Ассистенты рефери — Торстен Шиффнер, Марко Ахмюллер. Дополнительные ассистенты рефери — Патрик Иттрих, Марко Фритц.
В Виго будет работать шотландская бригада арбитров, возглавляемая Крейгом Томсоном. Ассистенты рефери — Алан Малвэнни, Дэвид Макгичи. Дополнительные ассистенты рефери — Кевин Клэнси, Эндрю Даллас.
Оба матча состоятся 9 марта. Встреча между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» начнётся в 21:00, а между «Сельтой» и «Краснодаром» — в 23:05 мск.