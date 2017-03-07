Гинер: судейство не может быть разным, судья хороший, когда его не видно

Президент ЦСКА, член исполкома РФС Евгений Гинер высказал мнение по поводу судейства в нынешнем сезоне РФПЛ. Сегодня в Москве проходит исполком Российского футбольного союза.
«Что касается судей, то они должны судить одинаково. Они могут ошибаться, но нельзя одно и то же событие трактовать по разному. Один даёт играть, а другой свистит. Можно сравнить нашу игру с «Зенитом» и матч «Спартака» и «Краснодара». Все судейство не может быть разным. Судья может ошибаться, а не красоваться. Судья хороший, когда его не видно», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.