Мутко: у нас не занимались судейством по-взрослому, дайте время всё наладить

Президент РФС Виталий Мутко на заседании исполкома Российского футбольного союза затронул тему судейства в российском чемпионате.
«У нас есть судейский комитет, давайте дадим ему полномочия. Уже одобрена система отбора, оценок, квалификационных требований. Давайте дадим им поработать. Работа уже ведётся, мы видели, что четверо судей не прошли аттестацию, не сдали экзамены. У нас никто не занимался судейством по-взрослому. Сейчас работа только начинается, создан некий подход, как люди попадают в судейский список. Работа ведётся всего четыре месяца.
Что касается матча ЦСКА — «Зенит», то меня не удивило судейство Егорова. Сегодня на исполкоме правильно сказали, что в судействе должна быть одинаковая трактовка. Матч «Краснодар» — «Спартак» мы судим в одной манере, а игру ЦСКА — «Зенит» — в другой. Нам нужно время, чтобы всё наладить», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.