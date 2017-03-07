Фанаты «Наполи» мешали игрокам «Реала» спать в преддверии матча 1/8 финала ЛЧ

Болельщики «Наполи» сделали всё возможное, чтобы помешать футболистам «Реала» выспаться в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 7 марта. Около 100 болельщиков собрались под окнами отеля, где остановились мадридцы и шумели до самого утра.
Football Italia сообщает, что фанаты использовали сковородки, кастрюли, дудели и пели песни, сигналили, чтобы не дать отдохнуть футболистам «Реала». В связи с этим мадридцы даже отменили утреннюю тренировку, чтобы избежать встречи с поклонниками «Наполи».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Реал». Начало – 22:45 мск.
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