Диарра получил от «Локомотива» документ, подтверждающий урегулирование конфликта

«Желаем тебе всего хорошего и удачи в будущем», — говорится в тексте документа.
Диарра выступал в «Локомотиве» с 2013 по 2014 год. Французский хавбек со скандалом покинул «Локомотив» летом 2014 года. Перед началом сезона игрок не явился на тренировочный сбор, из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу в ФИФА. «Локомотив» добился присуждения футболисту штрафа в размере € 10,5 млн.
Последним клубом Диарра был «Марсель», с которым в середине февраля он расторг контракт по обоюдному согласию.