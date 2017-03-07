Шекспир будет руководить «Лестером» до конца сезона

Исполняющий обязанности главного тренера «Лестер Сити» Крэйг Шекспир находится в шаге от того, чтобы избавиться от приставки «и.о.». Об этом сообщает The Telegraph. Ожидается, что 53-летний специалист будет руководить «Лестером» до конца сезона-2016/17.
Крэйг Шекспир принял команду после отставки Клаудио Раньери. Под его руководством «Лестер» одержал две победы подряд, с одинаковым счётом (3:1) обыграв «Ливерпуль» и «Халл Сити».
Ожидается, что Шекспир будет утверждён в новой должности до конца недели.