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Шекспир будет руководить «Лестером» до конца сезона

7 марта 2017, вторник. 15:21. Футбол
Исполняющий обязанности главного тренера «Лестер Сити» Крэйг Шекспир находится в шаге от того, чтобы избавиться от приставки «и.о.». Об этом сообщает The Telegraph. Ожидается, что 53-летний специалист будет руководить «Лестером» до конца сезона-2016/17.

Крэйг Шекспир принял команду после отставки Клаудио Раньери. Под его руководством «Лестер» одержал две победы подряд, с одинаковым счётом (3:1) обыграв «Ливерпуль» и «Халл Сити».

Ожидается, что Шекспир будет утверждён в новой должности до конца недели.
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Лестер Сити
Новости. Футбол
7 марта 2017, вторник
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