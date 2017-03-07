«Манчестер Юнайтед» в Ростове-на-Дону поддержат 238 болельщиков

На выездной матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» приедут 238 болельщиков «Манчестер Юнайтед», чтобы поддержать свою команду. Об этом сообщил официальный «твиттер» английской команды.
Первая встреча между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта. Начало игры запланировано на 21:00 по московскому времени. Судить будет немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Ассистенты рефери — Торстен Шиффнер, Марко Ахмюллер. Дополнительные ассистенты рефери — Патрик Иттрих, Марко Фритц.
Ответная игра состоится в Манчестере 16 марта.