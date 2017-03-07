Суарес: отыграть четыре мяча у «ПСЖ» трудно, но не невозможно

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится 8 марта. В первой встрече каталонцы уступили 0:4.
«Матч против «ПСЖ» — хороший вызов для нас. Отыграть четыре мяча и больше трудно, но не невозможно, ведь мы – «Барселона». Мы уверены в себе, полны энтузиазма и будем бороться до конца», — цитирует Суареса пресс-служба «Барселоны».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – 22:45 мск.
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