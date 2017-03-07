В Самаре одобрили проект тренировочной базы чемпионата мира—2018

Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию на реконструкцию тренировочной базы «Крыльев Советов», которая станет базой для команд-участниц чемпионата мира 2018 года.
«Проектом предусмотрена реконструкция существующего тренировочного поля с целью его использования в качестве базы команды-участницы чемпионата мира, а также для создания спортивной инфраструктуры, соответствующей уровню мировых стандартов», — цитирует Welcome2018 сообщение пресс-службы администрации губернатора Самарской области
Проектом предусматривается размещение на территории базы футбольного поля с размерами в разметке 105 х 68 м, системы освещения футбольного поля, системы дренажа и ливневой канализации футбольного поля, системы автоматического полива футбольного поля, а также трибун на 500 зрительских мест.