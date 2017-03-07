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175 лет назад
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Новый президент «Палермо» Баккальини сделал татуировку в честь клуба
7 марта 2017, вторник. 16:20.
Футбол
Новый президент «Палермо»
Пол Баккальини
сделал очередную тату. На сей раз на теле функционера был изображён орёл в чёрно-розовых цветах клуба.
Накануне стало известно, что Беккальини сменил в президентском кресле «Палермо» Маурицио Дзампарини. Экс-президент останется в клубе в роли консультанта.
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Твиттере
».
Источник:
«Чемпионат»
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Новости. Футбол
7 марта 2017, вторник
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