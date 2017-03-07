Ари признан MVP 18-го тура РФПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Ари признан MVP 18-го тура российской Премьер-Лиги.
Эксперты и журналисты, входящие в состав жюри проекта, отдали легионеру «Локомотива» 36 голосов. В голосованиях на странице проекта MVP и в группе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте» Ари набрал ещё четыре балла.
Вторым стал полузащитник «Спартака» Фернандо, забивший один из мячей в ворота «Краснодара». Третьим стала вратарь «Уфы» Александр Беленов, отразивший пенальти в выездной игре с «Тереком».
На звание MVP 18-го тура РФПЛ претендовали также Александр Бухаров («Ростов»), Тимофей Калачёв («Ростов»), Сергей Рыжиков («Рубин»), Александр Беленов («Уфа»), Благой Георгиев («Оренбург»), Максим Канунников («Рубин»), Вячеслав Подберёзкин («Краснодар») и Алексей Миранчук («Локомотив»).