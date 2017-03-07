Балашов: у «Арсенала» Т и в мыслях не было подавать жалобу на судью Сельдякова

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов отметил, что клуб не собирается подавать жалобу из-за пенальти в ворота «канониров» в матче 18-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (0:3). Ранее президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев, как и главный тренер Сергей Кирьяков, подверг критике работу арбитра матча Владимира Сельдякова.
«Пока не подавали жалобы в РФС на судейство в матче с «Оренбургом», и в мыслях такого не было. Если президент скажет подавать, то, конечно, подадим», – сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.