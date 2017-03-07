Лукаку на пять лет продлит контракт с «Эвертоном»

«Эвертон» договорился о продлении контракта с нападающим Ромелу Лукаку. Новое соглашение будет рассчитано до 2022 года, пишет Liverpool Echo. Текущий контракт истекает в 2019 году.
Сообщается, что зарплата Лукаку вырастет до £ 100 тыс. в неделю (€ 115 тыс.). Переговоры о продлении контракта агент бельгийца Мино Райола вёл с руководством «Эвертона» с конца прошлого года.
В текущем сезоне 23-летний Лукаку провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 18 голов и отдал 4 голевые передачи.