В Португалии создана горячая линия для футбольных судей

В Португалии значительно увеличилось количество жалоб со стороны футбольных судей и их близких. По данным ABC, в прошлом году генеральный прокурор и португальская федерация футбола получили в общей сложности 52 жалобы от арбитров.
Полиция Португалии была вынуждена принять меры и создала горячую телефонную линию для судей, которая будет доступна для арбитров, получивших угрозы в свой адрес или столкнувшихся с какими-либо другими нарушениями закона.
Судья или любой член его семьи при звонке будет находиться в непосредственном контакте с полицейским департаментом Лиссабона.