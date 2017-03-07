Матч «Ростов» — «МЮ» афишировали баннерами «мужики против красных дьяволов»

В начале 60-х Салфордский регбийный клуб путешествовал по Франции и получил прозвище «Красные Дьяволы». Тренеру «МЮ» сэру Мэтту Басби понравилось это словосочетание и он сделал публичное заявление, что отныне клуб будет иметь прозвище «Красные Дьяволы».
Вскоре эмблема с дьяволом стала появляться в матчевых программках и на шарфах. В 1970 году эмблема клуба была изменена, теперь уже с маленьким дьяволом с трезубцем в руках. Эмблема с дьяволом впервые появилась на футболках «МЮ» в 1973 году.
Фото доступно на странице УЕФА в «Твиттере».