Луис Энрике: «Барселоне» по силам забить «ПСЖ» шесть голов

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (8 марта). На выезде каталонцы уступили 0:4.
«На протяжении последних двух недель меня не покидает ощущение, что в матче наступит момент, когда мы окажемся близки к цели. Если кто-то может нам забить четыре мяча, значит нам по силам забить ему шесть. Результат первого матча однозначен, но это плей-офф, пройдена только половина противостояния. За 95 минут случиться может бесконечно много событий. Надеюсь, всё сложится для нас удачно», — цитирует Энрике сайт УЕФА.
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