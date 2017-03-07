Венгер: не ощущаю себя зажатым в угол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что решение о своём будущем он не будет принимать, опираясь только на последние результаты команды. Контракт француза с «канонирами» истекает по окончании текущего сезона. «Арсенал» потерпел четыре поражения в шести последних матчах, самым громким из которых стало фиаско в матче с «Баварией» (1:5) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я смотрю на картинку в целом. Не нужно принимать решение, опираясь лишь на один или пару плохих результатов. Нужно оценить способность вывести команду и себя на новый уровень.
Моё итоговое решение не будет исходить из отрезка в две недели из 20-летнего срока работы. Я не ощущаю себя зажатым в угол», — цитирует Венгера Sky Sports.