Гвардиола: я хотел бы видеть в «Ман Сити» больше англичан, но это не так просто

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед домашним матчем 28-го тура АПЛ со «Сток Сити» (8 марта) отметил, что хотел бы видеть больше английских игроков в команде.
«Наше внимание – на предстоящем матче. Мы значительно отстаём от лидера турнирной таблицы, и завтра нужен результат. Мы можем играть лучше. Я знаю, что нужно делать, а команда играет с большей уверенностью и лучше контролирует матчи.
Я хотел бы видеть больше английских игроков в команде, но это не так просто. Рынок диктует свои условия, именно поэтому академия имеет большое значение для нашего клуба», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Сити».