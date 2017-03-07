Рязанские фанаты ЦСКА купили спортинвентарь интернату на деньги за сданную кровь

Болельщики ПФК ЦСКА посетили воспитанников Рязанской школы-интерната. Эта встреча для них была не первой: вместе с детьми они уже посещали различные хоккейные и футбольные матчи, говорится в сюжете «9 телеканала».
Фанаты в этот день пришли с подарками. Незадолго до этого они сдавали кровь нуждающимся, а на деньги, которые за это предусматриваются, купили спортивный инвентарь: вратарские перчатки, волейбольную сетку, теннисные ракетки и шарики.
По словам педагогов, такие встречи положительно сказываются на эмоциональном настрое детей. В дальнейшем ребята планируют вместе с болельщиками поездку в Москву на футбольный матч.
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