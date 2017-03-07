В Италии арестовали 26 болельщиков за торговлю наркотиками

Итальянская полиция в Бергамо арестовала 26 болельщиков, занимавшихся торговлей наркотиками, информирует интернет-портал Calciomercato.
Сообщается, что группа болельщиков, преимущественно «Аталанты», распространяла и принимала кокаин перед началом и после окончания матчей. Всего 11 фанатов были взяты под охрану, остальным назначены домашние аресты. Итальянская полиция начала расследование ещё в августе 2015 года после матча «Аталанты» с «Интером», который прошёл в Милане и закончился победой нерадзурри со счётом 1:0.