Кьеллини: может, у «Ювентуса» не самый красивый футбол, но он точно очень умный

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини назвал футбол туринской команды умным и интеллектуальным.
«Я не знаю, играем ли мы в самый красивый или самый привлекательный футбол, но мы точно играем в очень умный футбол. Мы действуем разумно и включаем интеллект чаще, чем другие команды. Мы должны продолжать двигаться вперёд во всех соревнованиях, зная, что впереди ещё долгий путь в Серии А, Лиге чемпионов и Кубке Италии.
Я всегда говорю, что «Ювентус» надо оценивать в марте, и вы наверняка понимаете почему. Недавно мы нашли схему, которая извлекает лучшее из тех умений, которые есть в команде», — цитирует Кьеллини сайт «Ювентуса».