Полузащитнику «Шахтёра» Фреду продлили дисквалификацию за употребление допинга

Полузащитнику донецкого «Шахтёра» Фреду Родригесу продлили дисквалификацию за употребление допинга, утверждает FootballHub. Сроки дисквалификации не сообщаются.
Дисквалификация была продлена после того, как ВАДА обжаловала предыдущий полугодовой срок наказания Фреда, который 24-летний футболист отбыл с февраля по июнь 2016 года.
Фред был дисквалифицирован после того, как во время выступлений за сборную Бразилии на Кубке Америки 2015 года в его допинг-пробах нашли запрещённый препарат — гидрохлоротиазид.