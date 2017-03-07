Гордюшенко: ЦСКА был слабее «Бенфики», видимо, сегодня не наш день

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:2) в 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА.
«Было видно, что «Бенфика» работает с мячом намного лучше, чем мы. У соперника в команде много техничных игроков, это бросалось в глаза. Мы боролись до конца и отдали все силы.
К сожалению, не получилось победить, видимо, мы были слабее. Видимо, сегодня был не наш день. Я провёл несколько тренировок с командой, поэтому взаимопонимание с партнёрами было», — передаёт слова Гордюшенко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.