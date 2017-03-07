Чалов: где-то «Бенфике» везло, но индивидуально они были сильнее ЦСКА

«В сегодняшнем матче было мало моментов, как у наших ворот, так и у ворот соперника. Игра была равная. Сегодня мы были слабее, поэтому всё закономерно. Где-то португальцам больше везло, но индивидуально они были сильнее нас. Сыгранность была, ведь мы год вместе провели. Все тактические ходы у нас налажены. В сегодняшнем матче я сделал всё, что в моих силах.
Сейчас я работаю с основной командой, и можно сказать, что уже освоился. Мне проще играть», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Видео доступно на странице РФПЛ в «Твиттере».