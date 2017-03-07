«Ростов»: клуб сожалеет, что не каждый болельщик сможет попасть на матч с «МЮ»

«Ростов» выступил с заявлением по поводу продажи билетов на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (9 марта). Ранее клуб объявил, что все билеты на игру в Ростове-на-Дону проданы.
«Как вы знаете, перед началом продажи сезонных абонементов было объявлено, что их владельцы получат приоритетное право выкупа билетов на матчи еврокубков. В этом сезоне клубом было реализовано рекордное количество абонементов. Несмотря на то что на матчи групповой стадии Лиги чемпионов не все их владельцы воспользовались своим правом первоочередного выкупа, 4 и 5 марта практически все владельцы абонементов купили билеты на матч «Ростов» — «МЮ».
6 марта в продажу поступило ограниченное количество билетов, которое было реализовано за несколько часов, несмотря на то что билеты реализовывались только в кассах. Стадион «Олимп-2» вмещает 15 256 зрителей. Стоит отметить, что первый ряд не поступает в продажу по причине безопасности. Кроме этого, свою квоту для выкупа получили активные болельщики «Ростова» и «МЮ», УЕФА, спонсоры и партнёры клуба, а также профильные спортивные ведомства и организации, сотрудники клуба и прессы.
Более того, в клуб поступило более 20 тыс. коллективных заявок, которые не были удовлетворены для того, чтобы ростовские болельщики имели возможность приобрести билеты на матч. К сожалению, возможности нашего стадиона ограничены. Руководство «Ростова» надеется на ваше понимание и сожалеет, что не каждый болельщик команды сможет попасть на предстоящий матч», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.