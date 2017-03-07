Гришин: ЦСКА владел преимуществом в матче с «Бенфикой», но атаковал невнятно

Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:2) в 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА.
«Это было обидное поражение, ведь мы владели преимуществом в этом матче. Чуть-чуть игру сломал нам первый гол и невынужденная ошибка голкипера. Мы знали, что «Бенфика» — это обученная команда с игроками, которые отлично индивидуально подготовлены. Мы планировали играть на быстрых атаках и на разряженном пространстве в защите «Бенфики».
После первого пропущенного гола всё перевернулось, и соперник просто стал ждать наши ошибки. Португальцы сели в оборону и решили ждать свободные зоны в нашей обороне. Мы уже действовали не так, как хотели, а так, как нам дала играть „Бенфика“. Плохо, что мы не смогли отыграться и забить хотя бы один гол, хотя моменты были. В атаке выглядели не очень внятно. Не было тех комбинаций, которые мы делали раньше. Я это связываю с большой паузой в три месяца без официальных игр. «Бенфика» сейчас находится в игровом тонусе, ведь чемпионат Португалии в самом разгаре», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.