В Москве выбрали мисс «Динамо»-2016/17

«Более 10 000 поклонников нашей команды оставили свои голоса в открытом интернет-опросе на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте», в результате чего количество претенденток на победу сократилось до пяти. В финал были отобраны Мария Голованова, Кира Агапова, Наталья Савосина, Елизавета Степанова и Валерия Панкова.
Корона победительницы досталась Кире! Елизавета получила титул «Мисс Грация», Наталья стала мисс Улыбка, Валерия заслужила звание «Мисс Артистичность», а очаровательная Мария — «Мисс Обаяние», — информирует сайт „Динамо“.
Фото доступно на странице „Динамо“ в „Твиттере“.